Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Pozzallo saluta il “Natale sul mare” con il teatro: in scena “L’Antidoto”
05 Gen 2026 09:26
Volge sul finire il “Natale sul mare” a Pozzallo. Domani sera, alle 20.30, nello spazio cultura “Meno Assenza” la compagnia Sipario Blu porterà sulle scene”L’Antidoto” per la regia di Piero Pisana. Lo stesso Piero Pisana sarà fra gli attori protagonisti della commedia con Loredana Cintoli, Jessica Solarino, Giulia Giannì, Michela Puglisi, Sebastiano Furnò, Simone Occhipinti, Federica Riccobene, Leonardo Di Stefano, Giorgio Di Rosa, Salvo Renno e Pietro Basile. La scenografia è di Giovanni Di Stefano. A presentare la serata Lorenzo Pulvirenti.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it