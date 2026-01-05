Pozzallo saluta il “Natale sul mare” con il teatro: in scena “L’Antidoto”

Volge sul finire il “Natale sul mare” a Pozzallo. Domani sera, alle 20.30, nello spazio cultura “Meno Assenza” la compagnia Sipario Blu porterà sulle scene”L’Antidoto” per la regia di Piero Pisana. Lo stesso Piero Pisana sarà fra gli attori protagonisti della commedia con Loredana Cintoli, Jessica Solarino, Giulia Giannì, Michela Puglisi, Sebastiano Furnò, Simone Occhipinti, Federica Riccobene, Leonardo Di Stefano, Giorgio Di Rosa, Salvo Renno e Pietro Basile. La scenografia è di Giovanni Di Stefano. A presentare la serata Lorenzo Pulvirenti.

© Riproduzione riservata