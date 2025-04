Pozzallo, la città con più persone autistiche in Italia: il nuovo centro in arrivo

Alcune decine le persone con disturbo dello spettro autistico che si contano a Pozzallo, città dove l’ente Comune dedica importanti risorse per venire incontro alle famiglie con bambini e ragazzi affetti da questa patologia. Nell’arco dell’anno palazzo La Pira destina per i servizi di assistenza ed accompagnamento, garantiti con personale Asacom, la somma di oltre cinquecentomila euro. “Garantiamo i servizi sia nel periodo scolastico che in quello estivo – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – sono servizi affidati a figure professionali specializzate che danno il loro supporto agli studenti con disabilità sensoriali, psico-fisica e disturbi dello spettro autistico. Pozzallo è la città in provincia di Ragusa, ed anche in Italia, che ha, rispetto al numero della popolazione, il maggior numero di persone affette da disturbi dello spettro autistico. Proprio per questo nella nostra città, in contrada Palamentano, nascerà un centro comprensoriale gestito dal CRS che sarà aperto ai quattro Comuni del Distretto socio-sanitario 45 e cioè Modica, Scicli, Pozzallo ed Ispica. Abbiamo già proposto all’Asp di Ragusa un protocollo per attivare questo servizio mentre si stanno perfezionando le carte con il privato proprietario dell’immobile prima di intervenire con i lavori ed attivare il servizio. Un servizio che nasce non nella città capofila del Distretto 45 bensì in un’altra città, ciò proprio per l’alto numero di persone affette da spettro autistico. E’ un problema che seguiamo attentamente con l’impegno a non lasciare sole le famiglie”.

In provincia di Ragusa l’esempio della Casa di Toti è uno dei rari interventi promossi dal privato con l’aiuto di sponsor che hanno portato alla creazione dell’albergo etico gestito da giovani affetti dallo spettro autistico. Oggi, nel corso del TG2 alle 13 trasmetterà un servizio speciale sulla Casa di Toti, voluta fortemente nella villa settecentesca nelle campagne modicane dalla mamma di Toti, la signora Muni Sigona.

La Giornata mondiale dell’autismo è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di dare un momento di riflessione sui bisogni e sul rispetto dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’idea di dedicare una Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo è stata presentata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dalla rappresentante del Qatar alle Nazioni Unite. In particolare fu proposta da Mozah bint Nasser al-Missned, la moglie dello sceicco Hamad bin Khalifa al-Thani. Sostenuta da tutti gli stati membri ONU, la giornata è stata approvata e adottata il 18 dicembre 2007.





