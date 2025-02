Pozzallo: incontro per risolvere le criticità della Guardia Medica. Sarà pubblicato un bando per medici di base e in pensione per coprire i turni

Si è svolto oggi, presso Palazzo di Città a Pozzallo, l’atteso incontro tra il Sindaco e i medici di medicina generale del territorio, alla presenza della Dirigenza dell’ASP di Ragusa. Alla riunione, convocata per affrontare le problematiche legate alle chiusure episodiche della Guardia Medica cittadina, hanno partecipato la Direttrice Sanitaria Aziendale, D.ssa S. Lanza, accompagnata dalla D.ssa C. La Terra e dal C. Dr. Caruso.

La proposta del Sindaco per garantire il servizio

Il Sindaco, al termine del confronto, ha avanzato una proposta concreta per arginare il problema: la pubblicazione di un avviso pubblico che consenta di reclutare medici di base e pensionati, al fine di garantire la copertura dei turni festivi e notturni.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è assicurare una presenza medica continua a Pozzallo, evitando che i cittadini rimangano privi di un punto di riferimento sanitario nelle situazioni di emergenza.

L’impegno dell’ASP di Ragusa

La proposta del Sindaco è stata accolta positivamente dai dirigenti dell’ASP di Ragusa, che hanno espresso la volontà di procedere in tempi brevi alla pubblicazione dell’avviso pubblico. “L’attivazione di questa misura è essenziale per evitare che turni fondamentali della Guardia Medica rimangano scoperti,” ha sottolineato il Sindaco, ribadendo l’importanza di garantire un servizio sanitario adeguato alla comunità di Pozzallo.

Si attende ora l’emissione dell’avviso pubblico, che potrebbe rappresentare una risposta concreta alle difficoltà sanitarie che Pozzallo sta affrontando.

