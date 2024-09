Pozzallo in lutto per la morte di Pinuccio Amore

La città di Pozzallo è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Amore, affettuosamente conosciuto come Pinuccio. Aveva 74 anni ed era un ex preside, ormai in pensione, che ha svolto anche il ruolo di amministratore e politico, guadagnandosi l’affetto e il rispetto della comunità per le sue qualità di mediatore. Pinuccio lascia la moglie e due figli.

I funerali si terranno domani, 5 settembre, alle 10 nella chiesa della Madonna del Rosario. La sua perdita lascia un grande vuoto nella comunità di Pozzallo. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

