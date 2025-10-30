Pozzallo in festa: la scuola “Rogasi” vince il contest nazionale di Sport e Salute

Sorrisi, colori e tanta emozione hanno riempito il Cineteatro Giardino di Pozzallo in occasione della cerimonia di premiazione nazionale del contest “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”, promosso da Sport e Salute nell’ambito del progetto ministeriale “Scuola Attiva”.

A vincere il concorso, dedicato all’educazione alimentare e ai corretti stili di vita, sono stati gli alunni delle classi III A e III B del plesso “Raganzino” dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo, che hanno conquistato la giuria nazionale con un videoclip musicale e coreografato ispirato al brano “L’Arcobaleno in tavola”. Un progetto creativo e pieno di energia che ha raccontato, in modo divertente, i benefici del consumo di frutta e verdura e l’importanza di una vita sana e attiva.

Il video degli studenti pozzallesi ha sbaragliato la concorrenza di oltre 3.000 elaborati provenienti da più di 4.000 classi di tutta Italia, guadagnandosi il primo posto grazie all’originalità e alla freschezza del messaggio. Sul palco, i piccoli protagonisti si sono esibiti nuovamente davanti a una platea gremita, ricevendo gli applausi calorosi di genitori, insegnanti e rappresentanti istituzionali.

A premiare gli studenti, insieme alla Dirigente scolastica Debora Consoli, sono stati il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, la Direttrice della Direzione Scuola e Sostenibilità di Sport e Salute Teresa Zompetti, Lorenzo Marzioli della Direzione Scuola, e due campioni del Team Illumina: Valerio Vermiglio, ex capitano della Nazionale di volley e vicecampione olimpico, e Stefano Maniscalco, due volte campione del mondo di karate.

«Oggi Pozzallo è in festa – ha detto il sindaco Ammatuna –. Ricevere un riconoscimento così importante su scala nazionale ci riempie d’orgoglio. È la dimostrazione che anche da una città come la nostra possono partire esempi virtuosi di educazione, impegno e creatività».

Dopo la cerimonia, la giornata è proseguita con attività sportive nella Villa Comunale, dove i tutor del progetto “Scuola Attiva” hanno coinvolto studenti e famiglie in giochi e percorsi motori all’aperto, insieme ai due campioni presenti.

Un riconoscimento che premia non solo i giovani protagonisti, ma anche il lavoro appassionato delle insegnanti Elisabetta Giuca, Domenica Milceri, Angela Giallongo, Maria Palumbo, Giusy Cocuzza, Maria Teresa Genovese, Giovanni Lentini, Aurora Sigona, Valentina Mastrosimone e della vice preside Tonia Rendo, che con dedizione hanno accompagnato gli alunni in questo percorso vincente.

Pozzallo, ancora una volta, dimostra che la buona scuola è fatta di creatività, partecipazione e comunità. E questa volta, lo ha fatto colorando d’arcobaleno tutta l’Italia.

