Pozzallo e turismo: incremento degli stranieri del 200%

Sono stati pubblicati i dati ufficiali del TURISTAT che hanno evidenziato un importante aumento delle

presenze turistiche a Pozzallo. Un dato molto importante che sottolinea come la presenza dei turisti stranieri sia addirittura aumentata del 200%.



Il dato più interessante è quello del numero degli stranieri che hanno scelto Pozzallo per le loro vacanze.

Da uno studio dei flussi, non si può non sottolineare, che il periodo attenzionato riguarda non solo i mesi

estivi ma anche i primi 7/8 mesi dell’anno.



In altri termini a Pozzallo si cresce nel mese di agosto, ma si cresce ancora di più negli altri mesi.

La considerazione è quella che il maggiore aumento di presenze turistiche è distribuito in tutto il periodo

dell’anno ed è questo il segno di un inizio di destagionalizzazione del turismo che si fa strada.