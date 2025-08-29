Pozzallo cresce tra porto e turismo: la relazione annuale

L’appuntamento con la relazione annuale è servito per fare il punto su un bilancio che nessuno pensava potesse essere così positivo. Per Pozzallo si aprono nuovi orizzonti, si aprono possibilità di sviluppo che sembravano essersi arenate. Il sindaco Roberto Ammatuna ha parlato fare positiva per la città. “Tutti i dati economici sono nettamente positivi, Pozzallo è una città in grande crescita con il suo porto, il commercio e il turismo – ha spiegato il primo cittadino – il boom turistico di queste ultime settimane è un esempio tangibile di come la città è diventata sempre più una località attrattiva. I dati bancari registrano un aumento dei fatturati di tutte le attività commerciali”. Non poteva mancare un accenno al porto ed alla sua importanza strategica. “Il porto conferma i notevoli progressi di questi ultimi anni, con un aumento dei traffici commerciali marittimi.

Il numero dei passeggeri da e del per Malta rimangono notevoli e sono quelli dello stesso anno (quasi 250.000 passeggeri al 31 luglio 2025), nonostante l’entrata in funzione del nuovo catamarano da Marina di Ragusa, anzi si registra un aumento del numero degli automezzi mezzi civili e commerciali trasportati”. Riferimento, nella relazione annuale, anche delle numerose opere pubbliche realizzate e dei cantieri che saranno avviati nelle prossime settimane. “I servizi sociali garantiscono con grande impegno le fasce più svantaggiate ed oggi abbiamo una città in crescita e in grande espansione – conclude il primo cittadino – vediamo la nostra città, seppure nei suoi modesti confini fisici, diventare sempre più polo economico di riferimento per tutto il sud-est della Sicilia”.

