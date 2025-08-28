Pozzallo celebra il mare: torna la 56ª Sagra del Pesce tra gusto, musica e sostenibilità

Dal 29 al 31 agosto 2025 il cuore della città si accende con la 56ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo, appuntamento storico che unisce gastronomia, cultura e spettacolo, trasformando Piazza delle Rimembranze in un grande villaggio del gusto.

La tradizione in tavola: il pesce azzurro protagonista

La cucina pozzallese torna al centro della scena con i piatti tipici di mare: polpette di sarde, seppie arrostite, sarde a beccafico, linguine al nero di seppia, burger di gamberi e la celebre mafalda con pesce spada e caponata. Ricette che raccontano il Mediterraneo e che da sempre rappresentano un ponte tra generazioni.

Oltre il cibo: concerti, spettacoli e cultura

Non solo gastronomia ma anche intrattenimento e cultura. Sul palco si alterneranno artisti di rilievo: Pago (29 agosto), Povia (30 agosto), LDA (31 agosto).

Accanto ai grandi nomi, spazio a gruppi folk, dj set, artigianato e una mostra dedicata al mare, per tre serate di festa che abbracciano tutte le età.

Sostenibilità e futuro del mare

Questa edizione guarda anche all’ambiente. Venerdì 29 agosto, alle 20:30 nella Villa Comunale, si terrà l’incontro “Amare il Mare: pesce povero e biodiversità”, in collaborazione con l’Università di Catania, per sensibilizzare sul valore del pesce azzurro e sull’importanza di scelte alimentari sostenibili.

«Quest’anno più che mai la Sagra rappresenta un segnale di vitalità per Pozzallo – sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna – È un evento che porta economia, turismo e visibilità, ma che sa anche trasmettere cultura e consapevolezza».

Il vicesindaco Raffaele Monte evidenzia: «Il cosiddetto “pesce povero” non è solo nutrimento, ma una risorsa preziosa per la tutela della biodiversità e per il futuro dei nostri pescatori».

Un evento che fa sistema

La Sagra è promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, dal Comune di Pozzallo e finanziata con fondi europei (FEAMPA), con la collaborazione di partner istituzionali e locali.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.sagradelpescedipozzallo.it

© Riproduzione riservata