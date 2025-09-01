Pozzallo capitale del gusto: successo straordinario per la 56ª Sagra del Pesce

Oltre 30 mila presenze, 2000 kg di pesce azzurro cucinato e tre giorni di eventi tra gastronomia, cultura e musica. La 56ª edizione della Sagra del Pesce di Pozzallo ha trasformato la città marinara in un palcoscenico di sapori e tradizioni che ha conquistato visitatori provenienti da tutta la Sicilia e persino da Malta.

Un successo da record

Dal 30 agosto al 1° settembre, Piazza delle Rimembranze e il centro storico di Pozzallo sono stati invasi da migliaia di persone. Gli stand gastronomici hanno servito quasi 7.000 piatti a base di pesce azzurro, cuore pulsante della manifestazione e simbolo della marineria pozzallese.

La sagra non è stata solo un’occasione di degustazione ma anche un momento di promozione culturale e territoriale. Show cooking, sfilate folkloristiche e convegni hanno arricchito il programma, sottolineando il valore del pesce azzurro come alimento sano e identitario della dieta mediterranea.

I grandi concerti: Pago, Povia e LDA

La parte musicale ha regalato emozioni indimenticabili.

Pago ha inaugurato la kermesse con uno show coinvolgente.

Povia ha trasformato la serata di sabato in un abbraccio collettivo, facendo cantare migliaia di spettatori.

LDA, giovane talento amatissimo, ha chiuso la manifestazione con un concerto che ha radunato famiglie e giovanissimi, trasformando la piazza in un grande coro a cielo aperto.

Gastronomia e identità territoriale

Il pesce azzurro – dalle alici alle sarde, dallo sgombro alla lampuga – è stato protagonista non solo nei piatti serviti ma anche al centro del convegno scientifico organizzato con l’Università di Catania, che ne ha messo in evidenza i benefici nutrizionali e il ruolo nella tradizione gastronomica siciliana.

Una vetrina internazionale

Promossa dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Pesca e dal Comune di Pozzallo, la manifestazione è stata sostenuta da UE, Ministero dell’Agricoltura, Università di Catania e numerosi partner. La Sagra del Pesce di Pozzallo 2025 si conferma come uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana, capace di unire tradizione, gusto e spettacolo.

