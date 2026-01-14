Pozzallo apre la prima casa di accoglienza per gestanti e madri con figli

Un traguardo storico per il territorio ragusano e un segnale concreto di attenzione verso le fragilità sociali. Sabato 17 gennaio, alle ore 11, a Pozzallo, sarà inaugurata la prima casa di accoglienza per gestanti e donne con figli autorizzata dalla Regione Siciliana in provincia di Ragusa. La struttura ha sede in via Cristoforo Colombo 166 ed è stata realizzata dalla cooperativa sociale La forza della vita, presieduta dalla dottoressa Giusy Caccamo.

L’iniziativa rappresenta un passo decisivo nella costruzione di una rete di protezione e supporto dedicata a donne, anche minorenni, che vivono situazioni di disagio familiare, sociale o economico, offrendo loro un luogo sicuro in cui ricostruire il proprio futuro insieme ai figli.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderà parte la dottoressa Manuela Marchetti, psicologa, criminologa, vittimologa e analista comportamentale, che interverrà sul valore del sostegno psicologico e sociale nei percorsi di tutela delle donne e dei minori. Prevista anche la presenza del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e delle principali autorità istituzionali del territorio, chiamate a sottolineare l’importanza sociale e comunitaria del progetto.

La casa di accoglienza nasce con l’obiettivo di garantire protezione, ascolto e accompagnamento a gestanti e madri con bambini, favorendo il rafforzamento delle competenze genitoriali e promuovendo percorsi di autonomia personale e reinserimento sociale. La struttura rispetta pienamente gli standard regionali previsti dal decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 marzo 2015, assicurando servizi qualificati e un ambiente idoneo allo sviluppo sereno dei minori.

© Riproduzione riservata