Porto di Pozzallo, incontro al Mit: verso una nuova rappresentanza nel Comitato di Gestione

Un incontro operativo dal forte valore strategico per il futuro del porto di Pozzallo si è svolto ieri a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro del vertice, promosso dal senatore Salvo Sallemi, il confronto tra il viceministro Edoardo Rixi e il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dello scalo pozzallese all’interno del sistema portuale nazionale.

L’iniziativa nasce da una precisa richiesta dell’Amministrazione comunale di Pozzallo, che ha trovato nel senatore Sallemi un interlocutore diretto e un ponte istituzionale tra il territorio e il Ministero. Tema centrale del confronto è stato il futuro del porto e la necessità che la città possa esercitare un ruolo attivo e di rappresentanza all’interno del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale, organismo chiave per le decisioni strategiche, infrastrutturali ed economiche.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà del Comune di Pozzallo di partecipare in maniera strutturata ai processi decisionali che riguardano il porto, considerato una infrastruttura essenziale non solo per la città, ma per l’intero Sud-Est siciliano. Una richiesta che punta a tutelare gli interessi della comunità locale e delle imprese del territorio, valorizzando il potenziale logistico, commerciale e turistico dello scalo.

Al termine della riunione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e nel rispetto della normativa vigente, è stata condivisa la necessità di intervenire sul piano legislativo. È stata così concordata la presentazione di un emendamento specifico alla legge 84 del 1994, la norma che disciplina l’ordinamento portuale. L’emendamento, che sarà redatto in stretta collaborazione tra il senatore Sallemi e il sindaco Ammatuna, avrà l’obiettivo di estendere e rafforzare la rappresentanza nel Comitato di Gestione, garantendo una piena considerazione delle istanze della realtà portuale pozzallese.

Il testo normativo, una volta definito, sarà sottoposto all’esame della competente Commissione parlamentare, avviando un percorso che potrebbe segnare un passaggio decisivo per il riconoscimento del ruolo strategico del porto di Pozzallo.

“Lavoreremo ora alla stesura di uno strumento normativo efficace che riconosca al porto di Pozzallo e al territorio il ruolo che merita, in un’ottica di sviluppo e sinergia con tutte le istituzioni”, ha dichiarato Sallemi.

