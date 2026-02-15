RAGUSA – Non c’è pace per le strutture sanitarie della provincia di Ragusa. L’ultimo episodio di infiltrazioni d’acqua all’ospedale Giovanni Paolo II ha riacceso i riflettori su una gestione della manutenzione che il sindacato Nursind definisce ormai insostenibile. La chiusura temporanea delle sale operatorie del blocco parto e dei corridoi ambulatoriali di ginecologia, ortopedia e […]
Porchetta del supermercato? Non mangiarla fredda: il trucco della padella che cambia tutto!
15 Feb 2026 18:20
Saltare la porchetta in padella è il segreto dei veri buongustai per ridare vita a un prodotto acquistato al supermercato, spesso conservato in frigo, senza rovinarne la consistenza. Ecco come farlo a regola d’arte.
1. La scelta della padella
Utilizza una padella antiaderente di buona qualità o, meglio ancora, una piastra in ghisa. Non aggiungere olio, burro o altri grassi: la porchetta è già ricca del suo grasso naturale che, sciogliendosi col calore, fungerà da condimento perfetto.
2. Il procedimento
- Riscaldamento: Scalda la padella a fuoco vivace finché non è ben calda.
- La “Saltata”: Adagia le fette e falle rosolare per 2-3 minuti per lato. Il termine “saltare” implica un movimento rapido che permette alla carne di sigillarsi esternamente rimanendo tenera dentro.
- Obiettivo croccantezza: Se le fette hanno la crosta (cotenna), premile leggermente contro il fondo della padella per renderla di nuovo scrocchiante.
3. Varianti gustose
Se vuoi trasformare la semplice porchetta in un piatto più elaborato, puoi aggiungere altri ingredienti durante il passaggio in padella:
- All’arrabbiata: Aggiungi un pizzico di peperoncino e qualche pomodorino fresco per una versione “ripassata”.
- Aromatica: Un rametto di rosmarino o dei semi di finocchietto selvatico esalteranno i profumi tipici della tradizione laziale o toscana.
- Sfumata: Per un sapore più deciso, sfuma con un goccio di vino bianco secco negli ultimi secondi di cottura.
4. Come servirla
La porchetta saltata va mangiata immediatamente. È perfetta all’interno di un panino rustico o accompagnata da contorni che ne bilancino la grassezza, come la cicoria ripassata o un’insalata fresca.
Se hai comprato una quantità abbondante, preferisci conservarla sottovuoto o in un contenitore ermetico in frigo, ma ricorda di non scaldarla mai più di una volta per non farle perdere i succhi.
