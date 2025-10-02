Ponte sul fiume Ippari: completata la nuova struttura metallica, riapertura prevista entro fine anno

Un importante avanzamento nei lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la SP 18 Vittoria–Piombo segna un passo decisivo verso la riapertura completa dell’arteria stradale. Nei giorni scorsi, infatti, è stata completata la posa della nuova struttura metallica, collocata sulle spalle del ponte grazie all’azione combinata di due gru da 400 tonnellate, un’operazione tecnica complessa e strategica.

Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, prevede la realizzazione di un nuovo impalcato a due corsie in struttura mista acciaio-calcestruzzo. Per garantire la viabilità durante i lavori, è stato realizzato un attraversamento provvisorio a senso unico alternato, regolato da semafori, che ha eliminato le interferenze tra traffico e cantiere.

Con il superamento del momento più critico, i lavori potranno ora proseguire più rapidamente: il completamento dell’opera è previsto entro pochi mesi, e entro la fine dell’anno il ponte sarà completamente percorribile.

