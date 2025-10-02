In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Ponte sul fiume Ippari: completata la nuova struttura metallica, riapertura prevista entro fine anno
02 Ott 2025 12:16
Un importante avanzamento nei lavori di messa in sicurezza del ponte lungo la SP 18 Vittoria–Piombo segna un passo decisivo verso la riapertura completa dell’arteria stradale. Nei giorni scorsi, infatti, è stata completata la posa della nuova struttura metallica, collocata sulle spalle del ponte grazie all’azione combinata di due gru da 400 tonnellate, un’operazione tecnica complessa e strategica.
Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, prevede la realizzazione di un nuovo impalcato a due corsie in struttura mista acciaio-calcestruzzo. Per garantire la viabilità durante i lavori, è stato realizzato un attraversamento provvisorio a senso unico alternato, regolato da semafori, che ha eliminato le interferenze tra traffico e cantiere.
Con il superamento del momento più critico, i lavori potranno ora proseguire più rapidamente: il completamento dell’opera è previsto entro pochi mesi, e entro la fine dell’anno il ponte sarà completamente percorribile.
