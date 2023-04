Ponte del primo Maggio: Il meteo incerto non ferma i turisti verso la provincia di Ragusa

Secondo l’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio, realizzato da SWG, durante il lungo weekend del primo maggio, che quest’anno cade di lunedì, saranno circa 8 milioni gli italiani che decideranno di approfittare della pausa per una breve vacanza, se non addirittura per un soggiorno più lungo. Tuttavia, si segnala che il meteo ancora incerto potrebbe spingere alcuni indecisi a rimandare la decisione.

In questo contesto, la Sicilia e in particolare la provincia di Ragusa rappresentano una meta interessante per coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della scoperta delle bellezze naturali e culturali del territorio. Nonostante il raggio degli spostamenti sia piuttosto limitato, come di consueto per questa festività, molti italiani potrebbero scegliere di trascorrere il loro periodo di riposo in queste zone, magari alla scoperta delle spiagge e dei paesaggi della costa ragusana e di quelli che continuano ad essere meta privilegiata dei turisti che sono sono i luoghi di Montalbano.

La maggior parte degli intervistati (il 75%) ha programmato una breve pausa, con un massimo di una o due notti fuori casa, mentre solo il 4% prevede di concedersi una settimana intera di vacanza con almeno 5 notti al di fuori della propria abitazione. In generale, il raggio degli spostamenti sarà piuttosto limitato, con il 50% degli italiani che resterà nelle vicinanze della propria residenza o comunque nella stessa regione. L’altra metà dei vacanzieri si sposterà in altre regioni italiane o all’estero, scelta dichiarata dal 9% dei partecipanti al sondaggio.

Il budget medio a disposizione per raggiungere la meta prescelta è di circa 350 euro a persona, tutto compreso. Le mete più gettonate sono quelle di mare, scelte dal 30% dei vacanzieri, seguite da città d’arte o borghi caratteristici. Fra le mete domestiche, le regioni più ambite risultano essere la Toscana, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Campania e la Puglia, ma anche la Sicilia e la provincia di Ragusa rappresentano una valida alternativa per coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del relax, della cultura e della scoperta di nuovi territori. All’estero, invece, Francia e Spagna attraggono di più chi va oltralpe, seguite dal Portogallo.