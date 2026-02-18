Polizia interviene: dj set irregolare a Ragusa

Ragusa è stata teatro di un nuovo intervento della Polizia di Stato a tutela della sicurezza e della legalità nel settore dell’intrattenimento. Il titolare di un noto locale della città è stato diffidato dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Ragusa per aver organizzato una serata danzante con dj set senza le necessarie autorizzazioni.

Durante un controllo, effettuato nell’ambito dei servizi straordinari di vigilanza sul territorio, la Polizia ha accertato la mancanza dei titoli autorizzativi previsti dalla legge per eventi pubblici di intrattenimento. A seguito degli accertamenti, gli agenti hanno contestato le violazioni riscontrate, con il Questore di Ragusa che ha emesso un provvedimento di diffida: il titolare non potrà organizzare ulteriori serate senza ottenere le autorizzazioni richieste.

