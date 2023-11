Polizia e Sicindustria Ragusa insieme contro i cyber attacchi. Un incontro

L’obiettivo principale dell’incontro è fornire alle imprese e ai dirigenti della Polizia postale strumenti pratici e buone prassi per prevenire e contrastare gli attacchi informatici e i danni alle infrastrutture informatiche aziendali. La crescente minaccia di crimini informatici rende fondamentale per le imprese acquisire conoscenze e strategie per proteggere i propri sistemi e dati. L’incontro in questione potrebbe affrontare tematiche come la consapevolezza delle minacce informatiche, le migliori pratiche per la sicurezza informatica, le strategie di gestione dei dati sensibili e la collaborazione con le forze dell’ordine per affrontare le questioni legate alla cibersicurezza.