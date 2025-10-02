In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Polizia amministrativa, in Sicilia funzioni trasferite ai Comuni: decreto in vigore dal 15 ottobre
02 Ott 2025 17:19
Dal 15 ottobre anche i Comuni siciliani avranno competenza diretta in materia di polizia amministrativa, come già avviene nel resto d’Italia. Lo stabilisce il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 settembre, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre.
Il provvedimento, composto da cinque articoli, recepisce lo schema proposto dal governo regionale guidato da Renato Schifani lo scorso gennaio. Con la nuova norma, gli enti locali dell’Isola acquisiscono la titolarità in materia di autorizzazioni, concessioni e licenze relative a spettacoli, manifestazioni pubbliche e attività similari, finora gestite dalle autorità statali.
Il decreto sottolinea inoltre che il trasferimento di competenze non comporta oneri aggiuntivi per i Comuni o per la Regione, trattandosi di funzioni già assimilabili ai procedimenti ordinari e gestibili dal personale in servizio.
