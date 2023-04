Polemiche per le transenne in via Cavour a Vittoria: bloccano il piano di evacuazione della scuola

Le transenne metalliche situate in via Cavour a Vittoria per delimitare la zona in cui sorge l’edificio della scuola Giovanni XXIII – Vittoria Colonna continuano a suscitare polemiche.

Prende posizione Germana Bellorofonte, una delle componenti del “Collettivo politico per una Vittoria Democratica”, sorto in città quasi un anno fa.



Bellorofonte contesta la scelta dell’amministrazione comunale: «Quelle transenne – spiega – sono un ostacolo per il piano di sicurezza della scuola. Da quel portone, in caso di emergenza, di terremoto o altro, devono uscire i bambini di otto classi. Il punto di concentramento è situato nel centro della strada, da dove poi si dovrebbe defluire verso la stazione ferroviaria. Nella scuola era già stata fatta la prima prova di evacuazione: era andata bene. Ora, ovviamente, non si potrà fare la seconda. Durante le vacanze pasquali è stata realizzata questa recinzione, ma nessuno sapeva nulla, la scuola non è stata avvertita. Non ne sapeva nulla la dirigente, né la responsabile della sicurezza, l’ingegnere Maria Pennisi. Il “Collettivo” chiede che vengano immediatamente rimosse».

LA RECINZIONE DELLE POLEMICHE



La recinzione di via Cavour ha destato non poche polemiche. Pare – ma non c’è nessuna conferma ufficiale – che la recinzione sia stata realizzata per proteggere la scuola e i bambini e ragazzi che la frequentano poiché la zona è abituale meta di spacciatori e spesso si sono verificati anche degli atti vandalici.

Alcuni hanno rilevato, già all’indomani, che la recinzione era sormontata da spuntoni appuntiti, che avrebbero rappresentato un serio pericolo nel caso in cui qualche bambino o adulto avesse deciso di scavalcarla. Gli spuntoni appuntiti sono stati rimossi.

Sull’accaduto, l’amministrazione comunale di Vittoria non ha preso posizione. Abbiamo provato a contattare, senza riuscirci, l’assessore alla Pubblica Istruzione, il vicesindaco Filippo Foresti.