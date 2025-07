Più passerelle, rampe e docce attrezzate: il litorale ragusano diventa più inclusivo

Dalle passerelle in PVC alle rampe dedicate, dai parcheggi riservati alle docce attrezzate: il litorale ragusano si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusione. A pochi giorni dall’inizio della stagione balneare, il Comune ha completato un piano capillare di interventi lungo le principali spiagge, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini, nessuno escluso, il pieno diritto al mare.

È stata quasi ultimata l’installazione delle nuove pedane e passerelle, strutture pensate per agevolare l’accesso anche a chi si muove con carrozzine, passeggini o ha mobilità ridotta.

Ma l’inclusività non si ferma all’accesso fisico. Alla Rotonda del Lungomare Doria è attiva una doccia attrezzata per persone con disabilità, mentre dal 1° luglio tornerà operativo il servizio “Mare Senza Frontiere” in Piazza Torre, punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza dedicata. Sono stati inoltre potenziati i parcheggi riservati. A rendere nota la notizia sono gli assessori Mario D’Asta e Andrea Distefano.

La vera forza del progetto, però, sta nel coinvolgimento diretto della comunità: segnalazioni, suggerimenti e proposte dei cittadini hanno permesso di rendere questi servizi più efficienti e diffusi.

