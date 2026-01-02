Più lavoro per le donne: fondi regionali per occupazione e inclusione

È ufficialmente aperta la piattaforma digitale dell’avviso “Occupazione donna”, la misura della Regione Siciliana pensata per favorire l’inserimento lavorativo di donne disoccupate e di donne vittime di violenza. L’intervento, gestito dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, mette in campo un importante pacchetto di risorse per sostenere occupazione, formazione e autonomia economica.

La misura prevede contributi per progetti che spaziano dall’orientamento specialistico alla formazione professionale, dai tirocini all’inserimento lavorativo, fino al supporto all’autoimpiego e alla creazione d’impresa.

Chi può beneficiare dei progetti

Le destinatarie dell’avviso sono donne tra i 18 e i 56 anni, residenti o domiciliate in Sicilia da almeno sei mesi, in possesso della cittadinanza italiana, di un permesso di soggiorno di lungo periodo oppure titolari di asilo o protezione internazionale da almeno due anni.

Un’attenzione particolare è rivolta alle donne che hanno subito violenza, per le quali sono previsti percorsi personalizzati di accompagnamento verso l’autonomia lavorativa.

Oltre 58 milioni di euro per ridurre il divario di genere

Il budget complessivo stanziato ammonta a 58,1 milioni di euro, di cui 40,7 milioni a valere sui fondi Fse+ 2021-2027 e 17,4 milioni come cofinanziamento pubblico. Le risorse saranno distribuite su base provinciale, tenendo conto del tasso di disoccupazione di ciascun territorio, con un numero massimo di progetti finanziabili.

Secondo le stime dell’assessorato regionale del Lavoro, l’avviso consentirà di attivare circa 351 progetti, coinvolgendo oltre 4 mila donne in tutta la Sicilia.

Chi può presentare i progetti e come fare domanda

Le proposte progettuali possono essere presentate da: agenzie per il lavoro, enti di formazione, enti del terzo settore, obbligatoriamente coinvolti nei progetti destinati alle donne vittime di violenza, con competenze specifiche nei percorsi di accompagnamento.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 30 gennaio esclusivamente attraverso il portale fse.regione.sicilia.it, nella sezione dedicata all’avviso “Occupazione donna”.

© Riproduzione riservata