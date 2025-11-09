Più fondi per infrastrutture e inclusione: la manovra che guarda al futuro della provincia

Ragusa, via libera alla variazione di bilancio: più fondi per scuole, strade e iniziative sociali

Il Consiglio Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha approvato all’unanimità la quinta variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, una manovra che rafforza l’impegno dell’ente per la crescita del territorio e la qualità dei servizi.

Infrastrutture scolastiche e strade provinciali al centro dell’azione

La variazione riguarda in particolare il settore dei lavori pubblici e consentirà di utilizzare le economie derivanti dal PNRR per completare importanti interventi negli istituti scolastici di Ispica e Modica. Parallelamente, vengono stanziate nuove risorse per la manutenzione della rete viaria provinciale, con lavori già programmati sulla SP 89 Marina di Donnalucata e sulla SP 84 Genovese-Arizza, due arterie fondamentali per la sicurezza e la mobilità locale.

Natale, cultura e turismo: un sostegno ai Comuni

Un’altra parte della manovra, pari a 120 mila euro, è destinata alle iniziative natalizie e alle attività di promozione turistica e culturale nei dodici comuni della provincia. Un segnale concreto di attenzione verso la valorizzazione delle identità locali e verso un’economia che trova nella cultura e nell’accoglienza una leva strategica.

Una visione di lungo periodo

Durante la seduta, la presidente Maria Rita Schembari ha illustrato anche la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, un piano che delinea le prospettive di sviluppo della provincia e il ruolo dei fondi PNRR nel rafforzare le infrastrutture e i servizi. Nel documento trovano spazio anche i temi sociali, come il programma “Dopo di Noi”, che rappresenta un punto di riferimento per le famiglie più fragili.

Più risorse per i Centri Socio-Ricreativi per disabili

Nella stessa riunione è stato approvato un atto di indirizzo proposto dal consigliere provinciale e sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, insieme al collega Federico Chinnici, volto a destinare le risorse non utilizzate della campagna “Vai col Bus” ai Centri Socio-Ricreativi per disabili del Distretto Socio-Sanitario 44, che comprende i Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.

Un’iniziativa accolta con grande favore anche dal Comune di Ragusa, ente capofila del Distretto, che ha sottolineato l’importanza di garantire continuità a spazi e servizi fondamentali per l’inclusione sociale.

Un territorio che guarda avanti

L’approvazione della variazione di bilancio rappresenta un segnale forte: la Provincia di Ragusa punta su infrastrutture moderne, inclusione sociale e promozione del territorio. Una strategia che unisce efficienza amministrativa e visione di futuro, con l’obiettivo di rendere la provincia iblea più sicura, accogliente e competitiva.

© Riproduzione riservata