Pittbull uccide un cagnolino e ferisce una bambina: paura a Vittoria al campo Rodari

Un pittbull aggredisce e uccide un barboncino; una bambina di dieci anni, per difendere il suo cagnolino, è stata anch’essa ferita in modo lieve dall’animale. Per la piccola, che ha 10 anni, solo tante paura, alcune ferite lievi e la medicazione al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria. Per lei, per fortuna, solo pochi giorni di prognosi.

Ma la ferita più grave, per la piccola, è quella del cuore, poiché ha visto morire il suo amato cagnolino sotto i propri occhi. È stato anzi proprio l’affetto per l’animale a farla spingere in avanti per cercare di salvarlo, venendo così ferita anch’essa, sia pure in maniera marginale. Il pittbull, che ha aggredito e ucciso il cagnolino, non si è invece rivolto per fortuna contro la bambina.

L’episodio si è verificato questa mattina al campetto Rodari di Vittoria, limitrofo alla scuola omonima e non distante dal commissariato di Polizia.

Il pittbull era stato condotto dal suo proprietario all’interno del campetto e lasciato libero, pare senza guinzaglio, in un’area che è recintata, protetta da un piccolo cancello d’ingresso e aperta alla fruizione di tutti. L’episodio si è verificato quando il cagnolino si è avvicinato all’ingresso, pare per cercare di entrare. Il pittbull lo ha visto e si è diretto verso di lui. Inutili i tentativi del proprietario di richiudere l’apertura e di fermarlo. Tutto si è consumato in pochi secondi fatali.

La piccola è stata portata subito in ospedale dai genitori. Per lei tanta paura e il dolore fortissimo per la morte del suo amico a quattro zampe.

Sono intervenuti i vigili urbani, con il comandante Filippo Pancrazi e l’Ufficio veterinario dell’Asp. Il pittbull è stato preso in consegna dai sanitari e riaffidato, con le dovute prescrizioni, al proprietario. Nei suoi confronti potrebbe scattare una sanzione amministrativa per l’omessa vigilanza. Pare inoltre che il campetto Rodari non sia autorizzato come luogo di sgambatura. La famiglia della piccola dovrà decidere se procedere, su querela di parte, per la morte del cagnolino e per le lesioni riportate dalla piccola. foto di repertorio Image by Esteban Paniagua from Pixabay

