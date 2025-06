Pitagora incontra Pirandello a Ragusa. Grazie all’intelligenza artificiale e all’Innovation Day

Un connubio tra la logica stringente del pensiero matematico e la complessità delle identità pirandelliane ha animato, almeno in parte, la “Special Edition” degli Innovation Days 2025 in Sicilia, a Ragusa. L’evento, promosso da Il Sole 24 Ore, ha riunito esponenti di spicco del mondo imprenditoriale, accademico e politico per esplorare il tema della “generatività tra evoluzione dell’Intelligenza Artificiale e missione imprenditoriale”, un dibattito cruciale per il futuro dell’economia siciliana e nazionale.

Il concetto di “generatività” è stato il fil rouge della giornata, declinato su due fronti: da un lato, la capacità di generare valori e valore intrinseco per un territorio come quello ibleo; dall’altro, la potenza dell’Intelligenza Artificiale nel generare contenuti innovativi, prodotti e servizi avanzati, analisi dei dati e automazione dei processi. Temi che risuonano con la massima attualità in un contesto economico globale sempre più competitivo.

L’Innovation Day, appuntamento fisso nel roadshow de Il Sole 24 Ore per la creazione di una cultura digitale aziendale, ha sottolineato come l’innovazione sia il pilastro fondamentale per il successo e, in particolare, per l’internazionalizzazione delle imprese. Una ricerca del Centro Studi Confindustria – CSC Advisory evidenzia chiaramente che un raddoppio della capacità innovativa può incrementare del 29% l’export dei Paesi avanzati, dati che risuonano con particolare forza in una regione come la Sicilia, desiderosa di rafforzare la propria presenza sui mercati globali.

Il Cuore dell’Innovazione al Ricca Innovation Center

La giornata si è aperta alle 10:00 al Ricca Innovation Center, con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Giorgio Cappello, Presidente Sicindustria Ragusa, e Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, che hanno dato il benvenuto ai numerosi partecipanti, delineando l’importanza strategica dell’evento per il territorio.

Rosalba Reggio, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha guidato un’intensa serie di conversazioni che hanno spaziato dall’analisi economica regionale al futuro dell’AI in azienda. Il “Market Watch Regionale” ha messo in luce “L’economia siciliana tra innovazione e crescita dell’export”, in un dialogo con Angelo Rizzotto, Sales Area Manager Sud di Banca Ifis.

Il focus sulle “Soluzioni per le Imprese” ha visto un ricco panel di esperti. Rosario Faraci, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Catania, ha approfondito la “generatività tra Intelligenza Artificiale e missione imprenditoriale”. Successivamente, Stefano Ricca, Amministratore Delegato di Ricca IT, ha discusso su come “Portare l’Intelligenza Artificiale generativa in azienda: vantaggi, opportunità e sostenibilità”.

La discussione si è poi estesa ai “FOCUS” sulla tecnologia come moltiplicatore di valore, con contributi da giganti del settore: Massimo Chiriatti, Chief Technical & Innovation Officer di Lenovo Italia, ha rassicurato su “Una tecnologia che non spaventa ma moltiplica valore per tutti”; Alessandro de Bartolo, Amministratore Delegato & Country Manager Infrastructure Solutions Group di Lenovo Italia, ha illustrato l’AI come “Un fattore decisivo per la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”. Sul fronte delle performance, Andrea Fumagalli, Distributor and Partner Manager – Italy & Greece di NVIDIA, ha parlato de “Le tecnologie più avanzate per aumentare le performance dell’AI”, mentre Giovanni Todaro, Direttore Technical Sales and Client Engineering IBM, ha analizzato “L’intelligenza Artificiale che innova e trasforma le imprese italiane”.

Il dibattito si è spostato sulla digitalizzazione e la sostenibilità. Antonino Lo Burgio, Innovation Manager, ha presentato “ConfIN Hub: come sbloccare il potenziale digitale per accrescere la competitività”. A seguire, Giovanni Ponti, Director of ICT Division ENEA, ha esplorato “Lo sviluppo dell’ICT come chiave dell’ecosostenibilità e dell’efficientamento energetico”, un tema cruciale per il futuro del pianeta.

La giornata si è conclusa con Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, che ha dialogato con Serena Vaturi, Chief Operating Officer BAPS, sul “sostegno finanziario alla Green & Digital Transition e all’internazionalizzazione”, chiudendo un ciclo di riflessioni fondamentali per il rilancio e lo sviluppo sostenibile dell’impresa siciliana.

L’Innovation Day a Ragusa è stato un appuntamento di riferimento per tracciare le rotte del futuro, dimostrando che, nel cuore della Sicilia, l’innovazione e la visione a lungo termine sono già una realtà tangibile.

© Riproduzione riservata