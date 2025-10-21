Piscina comunale di Modica ancora chiusa: presentate due interrogazioni in Consiglio

MODICA – La piscina comunale di Modica resta chiusa nonostante la conclusione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, finanziati con Agenda Urbana per oltre 1,5 milioni di euro, e questo continua a suscitare crescente malcontento tra cittadini e associazioni sportive.

Il consigliere comunale Giovanni Spadaro (Partito Democratico) ha presentato un’interrogazione al sindaco, all’assessore allo Sport e al presidente del Consiglio comunale per chiedere chiarimenti urgenti sulle ragioni della mancata riapertura di un impianto tanto atteso dalla comunità.

Nell’interrogazione, Spadaro riporta le numerose segnalazioni dei cittadini e pone quattro quesiti precisi: i motivi per cui la piscina non è ancora aperta al pubblico; se siano ancora in corso lavori o verifiche tecniche; se sia stato pubblicato il nuovo bando per la gestione esterna della struttura, che da sempre viene affidata a soggetti terzi; e infine, quando si prevede la riapertura effettiva dell’impianto.

«La piscina comunale è un punto di riferimento per l’attività sportiva e la socialità – sottolinea Spadaro –. Dopo un investimento così rilevante, non è accettabile che resti chiusa senza un cronoprogramma chiaro. I cittadini hanno diritto di sapere cosa stia realmente impedendo la riapertura».

Sul tema sono intervenuti anche i consiglieri Massimo Caruso (Democrazia Cristiana) e Paolo Nigro (Siamo Modica), che hanno depositato un’interrogazione urgente per sollecitare risposte dal sindaco, anche in qualità di assessore allo Sport, chiedendo di relazionare in aula sullo stato dell’impianto e sull’affidamento della gestione.

Nel frattempo, resta alta l’attesa tra gli utenti e le società sportive che da mesi sperano di poter tornare a utilizzare una delle strutture più amate della città. Secondo quanto si vocifera nei corridoi di Palazzo San Domenico, la questione è già al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata