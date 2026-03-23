Pirata della strada investe uno scooter, poi si accascia a terra poco distante

È stato trovato il pirata della strada che ieri sera ha travolto a Vittoria uno scooter con due persone. L’uomo, un quarantonovenne vittoriese, è stato rintracciato dai carabinieri, riverso a terra e in stato confusionale, nella zona di via Mario Rapisardi, poco distante dalla scuola Portella della Ginestra. L’uomo era accanto a una scalinata. Nella stessa zona, poco distante, c’era la sua auto, una Peugeot di colore giallo, con cui avrebbe investito lo scooter.

La Polizia locale è intervenuta sul luogo dell’incidente, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nei pressi dello stadio comunale: insieme ai carabinieri, gli agenti hanno ricostruito l’accaduto e messo in relazione i due episodi. L’uomo trovato in via Rapisardi era lo stesso investitore. Le tracce di vernice sul motorino e quelle sulla vettura hanno permesso di ricostruire con certezza l’episodio. L’uomo, che era anche sporco di sangue, è stato soccorso e portato in ospedale.

In ospedale sono finiti anche i due giovani scooteristi, uno dei quali, per le fratture riportate, è stato trasferito a Ragusa, nel reparto di Ortopedia. La prognosi è di 30 giorni. Anche l’atro scooterista è rimasto ferito e si trova in ospedale a Vittoria.

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