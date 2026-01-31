Piogge intense nel Ragusano: strade come fiumi e disagi tra periferie e aree rurali

Una giornata di pioggia intensa e persistente ha interessato oggi gran parte della provincia di Ragusa, provocando numerosi disagi alla viabilità, soprattutto nelle aree rurali e nelle zone periferiche del capoluogo. Le precipitazioni, accompagnate a tratti da vento forte, hanno trasformato diverse strade in veri e propri corsi d’acqua, rendendo difficoltosa la circolazione e causando allagamenti.

Le situazioni più critiche si sono registrate nelle campagne e nelle contrade attorno a Ragusa città, dove la rete stradale secondaria ha mostrato ancora una volta tutta la sua fragilità di fronte a eventi meteo intensi.

Criticità sulla Ragusa–Donnafugata

Particolarmente problematica la strada di collegamento tra Ragusa e il Castello di Donnafugata, dove l’acqua piovana ha invaso la carreggiata, rendendo il transito difficoltoso e pericoloso. In alcuni tratti l’asfalto è stato completamente coperto dall’acqua, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

Una situazione che si ripete ormai con una certa frequenza e che riaccende l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali per il deflusso delle acque meteoriche, soprattutto nelle arterie di collegamento extraurbane.

Allagamenti nei pressi del Centro commerciale Ibleo

Altri problemi si sono registrati nella zona degli svincoli del Centro commerciale Ibleo, dove si sono verificati accumuli d’acqua consistenti. In particolare, alcune aree di parcheggio sono rimaste parzialmente allagate, rendendo impossibile a diverse automobili lasciare la zona.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e di supporto agli automobilisti rimasti bloccati. Fortunatamente non si segnalano feriti, ma i disagi sono stati numerosi.

Maltempo al Sud: perturbazione in transito

Le condizioni meteorologiche odierne si inseriscono in un quadro più ampio di maltempo che continua a interessare le regioni meridionali. Secondo le previsioni, una perturbazione in transito tra Sardegna, Sicilia e Calabria sta portando piogge diffuse, vento e mareggiate.

Come spiegato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, si tratta di un nuovo vortice che segue le aree già colpite nei giorni scorsi dal ciclone Harry, seppur con un’intensità minore. In Sicilia sono attese piogge anche forti, con mari molto mossi o agitati e onde che possono raggiungere i 3-4 metri lungo le coste esposte.

Attesa una graduale attenuazione

Nel corso delle prossime ore è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con piogge più isolate e un’attenuazione dei venti, anche se l’attenzione resta alta soprattutto nelle zone già fragili dal punto di vista idrogeologico.

La giornata di oggi conferma ancora una volta come eventi meteorologici intensi, anche se non eccezionali, siano ormai sufficienti a generare disagi diffusi, mettendo in evidenza la vulnerabilità di infrastrutture e territorio nel Ragusano.

