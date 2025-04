“Piersanti Mattarella, un politico cristiano”. Si presenta il libro al Brancati di Scicli

La stagione “Conversazioni a Scicli” del movimento culturale Vitaliano Brancati prosegue sabato ospitando Giovanni Tesè con la presentazione del suo lavoro letterario dal titolo “Piersanti Mattarella, un politico cristiano”. Il volume racconta la biografia improntata al servizio del Presidente della Regione ucciso dalla mafia nel 1980.

“Mattarella (1935-1980) seppe pensare, parlare e agire con coerenza. Concepì e visse concretamente l’impegno politico come servizio, come alta e autentica for­ma di carità. Scelse di porsi al servi­zio della persona umana con verità e senso pieno della giustizia [ … ] . Fu un politico vero, giusto, creden­te, coerente, credibile”. Giovanni Tesè è nato a Naro nel 1954; laureato in Giurisprudenza nel 1977, è avvocato cassazionista ed è stato docente di Diritto.

