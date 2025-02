Piero Guccione a novant’anni dalla nascita. Un libro per ricordarlo. Sarà presentato a Bologna in “Arte Fiera”

Il volume nasce in occasione del 90° anniversario della nascita di Piero Guccione (1935-2025). Il titolo parla di lui: “Piero Guccione. Nato per la pittura”, dell’artista che ha fatto della pittura un’espressione poetica. La presentazione del libro è attesa per il prossimo 8 febbraio nella sezione Book Talk di Arte Fiera Bologna, alle 17. Saranno presenti la figlia dell’artista, Paola Guccione, la professoressa Elena Pontiggia e Michele Gulinucci. Modera l’incontro il giornalista Guido Del Turco.

La sinossi del libro “Piero Guccione. Nato per la pittura”.

Il 10 gennaio 1993 il programma Radio Rai, Paesaggio con figure. Testimoni ed interpreti del nostro tempo ospita il pittore Piero Guccione. Un’intervista esclusiva – condotta in studio da Michele Gulinucci insieme ai critici d’arte, Lorenza Trucchi e Guido Giuffrè – che ha permesso di entrare nel mondo silenzioso di un artista che raccontava poco del suo lavoro e ancora meno di sé. In occasione del 90° anniversario della nascita del pittore (1935-2025), l’Archivio Piero Guccione propone la trascrizione della lunga intervista radiofonica durata oltre tre ore. Il volume è un emozionante viaggio nel personale universo della pittura di Guccione, impreziosito sia dalle pagine critiche di Dario Micacchi, Dominique Fernandez e Leonardo Sciascia che dalle parole di stima e profondo affetto espresse dallo scrittore Gesualdo Bufalino e dal drammaturgo e critico d’arte Giovanni Testori, intervenuti in diretta durante il programma radiofonico. Nei diciannove capitoli che compongono il libro, ciascuno accompagnato da un ricco apparato iconografico, si ripercorre la sua faticosa «avventura» di essere Pittore in un’epoca in cui «dipingere è molto arduo perché a volte si ha l’impressione di essere veramente dei Don Chisciotte, cioè di utilizzare lo scudo e la lancia in un tempo in cui ci sono i missili». Pittore del visibile, Guccione racconta la necessità di «inventarsi, giorno per giorno, il modo di fare chiarezza, anche dopo quarant’anni che si dipinge» affinché quell’emozione, provata dai suoi occhi e filtrata dalla mente, si faccia nuovamente (e lentamente) “chiara” sulla tela, sempre ed unicamente attraverso tutti gli attributi che sono propri della pittura. Il volume contiene un QR code che permetterà ai lettori di ascoltare l’audio originale delle testimonianze rilasciate da Bufalino e Testori e i dialoghi con l’artista avvenuti sulla spiaggia siciliana di Sampieri, nello Sciclitano, e nel suo studio situato nella campagna di Modica.

