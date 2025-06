Piazza Vann’Antò riaperta al traffico: muretto al posto delle barriere dopo che un’auto volò giù dal cavalcavia

Dopo settimane di chiusura forzata e interventi strutturali urgenti, è stata finalmente riaperta al traffico piazza Vann’Antò a Ragusa. La riapertura segna la fine di una fase critica per la viabilità cittadina, duramente messa alla prova dopo il drammatico incidente del 30 maggio 2024, quando una Ford Fiesta è precipitata dalla sopraelevata, sfondando le barriere e finendo sulla linea ferrata sottostante.

L’impatto fu violentissimo: l’auto abbatté le protezioni laterali della carreggiata e volò giù nel vuoto, in un punto ad alto rischio. Miracolosamente, gli occupanti del veicolo sono sopravvissuti senza gravi conseguenze. Da quel momento, l’intera area è stata interdetta al traffico per consentire le verifiche statiche e l’avvio dei lavori di messa in sicurezza.

Addio barriere, arriva il muretto



A sostituire le vecchie recinzioni metalliche oggi c’è un muretto in muratura, progettato per offrire maggiore resistenza e sicurezza in caso di impatto. Un cambio strutturale significativo che risponde all’esigenza di prevenire nuovi incidenti in un punto noto per la sua pericolosità.

Lavori in corso sul viadotto di via Nino Martoglio



Con piazza Vann’Antò tornata operativa, l’attenzione si sposta ora sul viadotto di via Nino Martoglio, in contrada Petrulli, che durante la chiusura ha assorbito gran parte del traffico cittadino. Il manto stradale, messo a dura prova dall’intenso flusso di veicoli, è ora oggetto di un intervento di riasfaltatura.

