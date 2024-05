Auto vola giù da cavalcavia e finisce sulla linea ferroviaria. In pieno centro a Ragusa

Un’autovettura, al momento pare per un incidente autonomo è precipitata dalla sopraelevata di piazza Vann’Antò in pieno centro a Ragusa. Sul posto la Polizia di Stato, i vigili del fuoco, e la polizia locale che sta effettuando i rilievi. L’autovettura ha divelto le barriere. Stando alle prime informazioni, a bordo un giovane, che pare fosse alla guida dell’auto e la madre. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ma stanno bene. Non è chiaro se siano riusciti a uscire prima che l’autovettura precipitasse.

Un mezzo delle ferrovie dello stato sta arrivando per prelevare l’autovettura e trasferirla nell’area di via Archimede, nei pressi della nuova area appena riqualificata, il cosiddetto “scalo merci”, dove possa essere recuperata e liberare così le rotaie.

ricerca fotografica di Franco Assenza

