Piazza San Giovanni a Ragusa: bottiglie e immondizia vengono lasciati davanti alle attività commerciali. Si chiede ordinanza anti-bivacco

Un vero e proprio “tiro al bersaglio” con le bottiglie in vetro che cadono dal sagrato della chiesa di San Giovanni. L’ennesimo episodio di vandalismo che ripropone il tema della sicurezza e del decoro urbano nel centro storico di Ragusa superiore.

Non è la prima volta che si verificano situazioni di questo tipo, e stavolta a denunciarli è Confimprese Iblea. In particolare, molti ubriachi trascorrono le serate seduti sul muretto del sagrato facendo cadere giù le bottiglie in vetro con inevitabili pericoli per coloro che sono seduti al tavolo, in piazza, a consumare.

Confimprese, dopo aver rivolto alcuni appelli all’amministrazione comunale, chiede che venga emanata un’ordinanza anti-bivacco in centro storico.