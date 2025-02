Piano di intervento contro la Peste Suina Africana: misure straordinarie in provincia di Ragusa

Anche a Ragusa si lotta contro la diffusione della peste suina, grazie al “Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana” per il periodo 2022-2026 diffuso dall’ Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Il Servizio 15 – Servizio per il Territorio di Ragusa ha autorizzato l’attività di controllo numerico dei suidi selvatici nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.

Le misure previste

L’intervento prevede il depopolamento dei suidi selvatici nelle aree indenni della provincia di Ragusa come misura preventiva contro la diffusione della Peste Suina Africana (PSA). Il controllo numerico si attuerà principalmente attraverso la riduzione delle densità di popolazione. Nelle aree protette (ZSC, ZPS, SIC e Aree Natura 2000), sarà il Servizio 15 a gestire e autorizzare le attività di selezione. Per le riserve naturali, invece, gli interventi dovranno essere segnalati alle autorità competenti, mentre il Libero Consorzio Comunale di Ragusa potrà disporre interventi attraverso cattura o abbattimento selettivo.

Il personale autorizzato potrà attivare le trappole da un’ora prima del tramonto fino al giorno stabilito per la cattura. Gli abbattimenti, invece, saranno effettuati solo da soggetti abilitati.

Aree interessate

Il territorio provinciale è stato suddiviso in cinque macro-aree, interessando principalmente i comuni di Ragusa, Monterosso Almo, Giarratana, Modica, Scicli e Ispica. Ecco le suddivisioni: Monterosso, Chiaramonte, Acate, Vittoria e Comiso; Calaforno, Stizzitto, Burrandaci, Maìna e Maddalena; Monte Lauro, Canalotto, Giallupo, Poggio Grosso, Rabbuina, Cava Cria, Montesano, Cava dei Servì; Ragusa Cave, Alto corso dell’Irminio, Tabuna; Ragusa Cella, Cozzo Arancio, Buglia, Cava Randello, Modica (escluso Cava dei Servi), Scicli, Pozzallo, Ispica.

