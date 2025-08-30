Piacenza, mamma di 16 anni chiede la Dad per continuare a studiare: “Non voglio lasciare mio figlio”

Una ragazza di 16 anni di Piacenza lancia un appello al suo liceo per poter continuare a studiare tramite la didattica a distanza (Dad), così da occuparsi del suo bambino di appena cinque mesi senza doverlo separare dalla famiglia.

La giovane studentessa, che lo scorso anno aveva ottenuto la Dad a causa di una gravidanza a rischio, ora rischia di dover interrompere il percorso scolastico. La ragazza, tra l’altro, non può permettersi di mandare il figlio all’asilo, perchè troppo costoso.

L’appello della studentessa: “Voglio studiare ma restando con mio figlio”

La ragazza racconta di aver sempre dimostrato impegno e costanza nello studio, anche nei momenti più difficili: “Ho partorito di domenica, il martedì ero già collegata dall’ospedale. L’anno scorso avevo una media dell’otto e mezzo”.

Quest’anno però, secondo quanto riferito dalla giovane, la scuola avrebbe fatto sapere che la Dad non sarebbe compatibile con il regolamento. Una decisione che rischia di escluderla.

La posizione della scuola

La dirigente del liceo Gioia di Piacenza, Cristina Capra, ha chiarito che non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Le alternative sul tavolo

La giovane ha scartato l’ipotesi di un collocamento in comunità, dove il nido sarebbe gratuito, ma significherebbe vivere lontana dalla famiglia. Troppo onerosa invece la soluzione di un asilo privato. Resta quindi l’opzione di iscriversi a una scuola privata online, con costi però non indifferenti.

Il dibattito sui social

Il caso ha acceso il dibattito sui social: c’è chi chiede maggiore flessibilità e una scuola più inclusiva per le mamme giovanissime, e chi ricorda che la didattica in presenza resta un pilastro del sistema scolastico italiano.

Per la ragazza, però, la Dad resta l’unica strada per continuare a studiare senza rinunciare al ruolo di madre.

