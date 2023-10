Pesce in pessime condizioni, attività di ristorazione irregolare, carenza di condizioni igieniche: le operazioni dei Nas di Ragusa

I carabinieri del Nas di Ragusa hanno effettuato una serie di operazioni durante il periodo estivo che mirano alla sicurezza e alla salute pubblica. In particolare sono stati effettuati servizi per verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante la stagione estiva, inclusi servizi turistici e ricettivi.

LE PRINCIPALI OPERAZIONI

In un resort stagionale di un comune della provincia di Ragusa, sono stati sequestrati oltre 40 kg di prodotti ittici che erano in pessime condizioni di conservazione e pronti per essere serviti agli ospiti. Inoltre, sono stati sequestrati 50 kg di merce sprovvista di documentazione sull’origine. Queste irregolarità, insieme alle condizioni igieniche precarie delle cucine e alle mancate procedure di autocontrollo HACCP, hanno portato a sanzioni amministrative per il titolare, per un importo di oltre 12.000 euro.

In un’attività di ristorazione a Modica, sono stati sequestrati oltre 30 kg di alimenti privi di etichettatura, il che indica una mancanza di informazioni chiare sull’origine dei prodotti alimentari.

Sempre a Modica, in seguito a un’ispezione in un altro ristorante, è stata riscontrata una grave mancanza di condizioni igieniche sanitarie nella cucina e la mancata registrazione dei locali presso l’Azienda Sanitaria Provinciale. Di conseguenza, l’esercizio commerciale è stato chiuso, e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 4.400 euro.

Sono state effettuate verifiche anche presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili. Le irregolarità hanno riguardato principalmente l’ampliamento non autorizzato della capacità ricettiva, il che ha comportato una riduzione del benessere e degli spazi vitali per gli ospiti più vulnerabili.