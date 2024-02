Pescava senza licenza e con i documenti scaduti al lago Santa Rosalia: sanzionato

Pescava presso la diga di Santa Rosalia ma era sprovvisto di licenza e documentazione, ed è stato sanzionato. Ad accorgersi dell’uomo, durante il pomeriggio di ieri, una delle Guardie Giurate Ittiche in servizio del Nucleo Operativo Enalcaccia Enalpesca di Ragusa: in lontanaza aveva notato un uomo che praticava la pesca che già, durante il fine settimana scorso, era stato trovato sprovvisto di licenza ed era stato invitato ad andare via. Nonostante l’avvertimento era tornato a pescare e aveva con sè una nassa con i pesci. L’uomo è stato notato mentre li metteva all’interno di una vasca, caricarli in auto e lasciare il posto.

I PESCI SONO STATI LIBERATI

La guardia lo ha raggiunto e ha allertato la questura. L’uomo, sottoposto a controlli è stato trvato ancora senza documenti, con il libretto scaduto e una vasca con le carpe. I pesci erano ancora in vita e sono stati liberati.





