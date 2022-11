Pesante sconfinta per l’Asd Ragusa Calcio a San Cataldo

Pesante sconfitta per il Ragusa al Valentino Mazzola di San Cataldo. La squadra azzurra non cerca attenuanti anche se tutto è accaduto nel giro di cinque minuti della ripresa. Il rammarico, invece, c’è. E molto. Perché nel primo tempo gli azzurri avevano tenuto bene il campo, avevano pure sfiorato la marcatura e, solo per questioni di sfortuna, non sono riusciti a chiudere il parziale avanti di una rete. “Sentire parlare di 3-0 – chiarisce mister Filippo Raciti – autorizza chi non ha visto la gara a pensare che è stata una disfatta. Di sicuro abbiamo perso. Su questo non ci sono dubbi.

Ed è venuta meno la nostra occasione di potere procedere in avanti con la nostra classifica. E, però, non ho niente da rimproverare ai ragazzi per come si sono battuti, per la determinazione con cui, nel primo tempo, hanno cercato di sbloccare il risultato. Nella ripresa, abbiamo subito il primo goal, poi abbiamo perso Strumbo per una espulsione forse un tantino esagerata e, quindi, abbiamo subito il secondo goal. Tutto, lo ripeto, nel giro di cinque minuti in cui non siamo riusciti a raccapezzarci.

Il terzo goal neppure lo considero perché arrivato in un momento della gara in cui tutto era deciso. Complimenti alla Sancataldese per come ha saputo sfruttare nella maniera migliore i momenti decisivi. Pensiamo, invece, già da ora a dimenticare tutto e ad alzare la concentrazione in vista della gara di domenica prossima con il Real Aversa. Sapendo che abbiamo un’intera settimana per cercare di studiare una soluzione all’assenza di quattro giocatori senior come Gerardo Strumbo, Diallo, Pertosa e Grasso a cui, ora, per squalifica, si aggiungerà anche Domenico Strumbo. Voglio però dire una cosa ai nostri sostenitori, lanciare un messaggio. Sì, è vero. E’ un momento difficile e lo sappiamo. Ma non dobbiamo disunirci. Dobbiamo rimanere concentrati su quelli che sono i nostri obiettivi e cercare di concretizzarli passo dopo passo. Sapevamo che il campionato di Serie D sarebbe stato difficile. E, come quando non ci siamo esaltati quando vincevamo, adesso non dobbiamo demoralizzarci in questa fase. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per cercare di venirne fuori”.