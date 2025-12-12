“Perfetti sconosciuti” debutta a teatro: al Teatro Garibaldi di Modica la commedia cult di Paolo Genovese

Il grande successo cinematografico “Perfetti sconosciuti” arriva finalmente sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Modica, portando in scena tutta l’intensità, la comicità e l’amarezza della celebre commedia firmata da Paolo Genovese. Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, alle ore 21.00, il pubblico potrà vivere dal vivo la forza di un testo che ha conquistato milioni di spettatori e il Guinness dei primati come film con il maggior numero di remake al mondo.

Dal grande schermo al palcoscenico, la pièce mantiene intatta la sua ironia intelligente e irresistibile, esplorando i segreti, le fragilità e le ipocrisie della vita contemporanea. Quattro coppie di amici si ritrovano per una cena e decidono di partecipare a un particolare “gioco della verità”: mettere i cellulari sul tavolo condividendo messaggi e telefonate. Un gesto apparentemente innocuo che si trasforma presto in un detonatore di segreti e bugie, trasformando gli amici in “perfetti sconosciuti”.

A dare vita ai celebri personaggi un cast d’eccezione: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino. Come sottolinea lo stesso Genovese, “ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta”. Quando la terza viene svelata, il confine tra sincerità e ipocrisia, tra amore e menzogna, diventa labile, rendendo la storia attuale e profondamente coinvolgente.

La produzione è curata da Teatro della Toscana, Lotus Production e Nuovo Teatro, mentre la stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica è sostenuta dalla Regione Sicilia, dal Comune di Modica, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dalla Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor dell’evento sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Video Regione è media partner.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Garibaldi e online su CiaoTickets. Per informazioni, è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito ufficiale www.fondazioneteatrogaribaldi.it

