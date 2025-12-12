L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
“Perfetti sconosciuti” debutta a teatro: al Teatro Garibaldi di Modica la commedia cult di Paolo Genovese
12 Dic 2025 12:04
Il grande successo cinematografico “Perfetti sconosciuti” arriva finalmente sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Modica, portando in scena tutta l’intensità, la comicità e l’amarezza della celebre commedia firmata da Paolo Genovese. Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, alle ore 21.00, il pubblico potrà vivere dal vivo la forza di un testo che ha conquistato milioni di spettatori e il Guinness dei primati come film con il maggior numero di remake al mondo.
Dal grande schermo al palcoscenico, la pièce mantiene intatta la sua ironia intelligente e irresistibile, esplorando i segreti, le fragilità e le ipocrisie della vita contemporanea. Quattro coppie di amici si ritrovano per una cena e decidono di partecipare a un particolare “gioco della verità”: mettere i cellulari sul tavolo condividendo messaggi e telefonate. Un gesto apparentemente innocuo che si trasforma presto in un detonatore di segreti e bugie, trasformando gli amici in “perfetti sconosciuti”.
A dare vita ai celebri personaggi un cast d’eccezione: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino. Come sottolinea lo stesso Genovese, “ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta”. Quando la terza viene svelata, il confine tra sincerità e ipocrisia, tra amore e menzogna, diventa labile, rendendo la storia attuale e profondamente coinvolgente.
La produzione è curata da Teatro della Toscana, Lotus Production e Nuovo Teatro, mentre la stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica è sostenuta dalla Regione Sicilia, dal Comune di Modica, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dalla Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor dell’evento sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Video Regione è media partner.
I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Garibaldi e online su CiaoTickets. Per informazioni, è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito ufficiale www.fondazioneteatrogaribaldi.it
