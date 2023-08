Perchè il PTE era chiuso a Ferragosto? Sit-in a Scoglitti il 19 agosto davanti alla Guardia Medica

Sit-in a Scoglitti sabato 19 agosto davanti ai locali della guardia medica. Il presidio avrà luogo dalle 19 del 10 agosto fino alle 12 del 20 agosto. Si tratta di una manifestazione istituzionale, organizzata per dare l’opportunità ai cittadini di esprimere le loro opinioni sulla situazione sanitaria. Sarà un’occasione per far sentire le proprie voci e condividere le preoccupazioni relative alla situazione della sanità nella zona. Questa iniziativa si presenta come una sorta di “microfono aperto” attraverso il quale i cittadini possono condividere le proprie opinioni e punti di vista sulla questione.

L’OBIETTIVO DEL SIT-IN

L’obiettivo principale di questo sit-in è richiamare l’attenzione dell’ASP sulla necessità di ripristinare il Punto di Primo Intervento (PTE) a Scoglitti. Il fatto che il PTE fosse chiuso durante il giorno di Ferragosto nonostante la presenza di numerose persone è una delle motivazioni che spinge l’Amministrazione comunale e la comunità a prendere posizione.

L’invito è rivolto a tutte le Associazioni, i cittadini e coloro che si preoccupano per il benessere di Scoglitti.