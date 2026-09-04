Per la Volley Modica cresce il ritmo verso la Serie A3: lavoro intenso e nuove ambizioni per i “Galletti”

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Si chiude con una seduta in piscina la seconda settimana di preparazione dell’Avimec Modica in vista del prossimo campionato di Serie A3 di volley. I “Galletti” di coach Enzo Distefano stanno aumentando progressivamente i carichi di lavoro e, dopo i primi giorni dedicati soprattutto alla costruzione della condizione fisica, iniziano a guardare verso i primi allenamenti congiunti.

Una settimana intensa, caratterizzata dalle doppie sedute quotidiane e da un lavoro serrato tra palestra e taraflex del PalaRizza. Il gruppo biancoazzurro ha risposto con professionalità e spirito di sacrificio, nonostante le temperature particolarmente elevate e l’umidità che hanno reso ancora più impegnativa la preparazione.

Chiusura in piscina prima del riposo

Prima del “rompete le righe” e del giorno di riposo previsto per domenica, lo staff tecnico ha programmato una seduta di recupero attivo e defaticante in piscina.

L’ultimo appuntamento della settimana servirà a smaltire le fatiche accumulate nei giorni precedenti e a completare il lavoro fisico svolto sotto la supervisione del preparatore atletico Corrado Randazzo.

Dopo la seduta, il gruppo potrà finalmente concedersi un fine settimana di pausa, prima di tornare al PalaRizza lunedì per dare il via alla terza settimana di preparazione.

Benassi: “Abbiamo un gruppo di altissimo spessore”

A fare il punto sul lavoro svolto è il vice allenatore Manuel Benassi, che sottolinea innanzitutto la necessità di creare rapidamente affiatamento all’interno di una squadra profondamente rinnovata.

“Stiamo lavorando da due settimane con un gruppo totalmente nuovo con degli elementi di valore – spiega Benassi – ora sta a noi dello staff cercare di creare quanto più feeling possibile tra noi e il gruppo”.

Il lavoro, racconta il vice allenatore dell’Avimec Modica, procede con grande intensità. Gli atleti stanno affrontando doppie sedute e carichi importanti, dovendo fare i conti anche con condizioni climatiche tutt’altro che semplici.

“Questa è stata la prima prova, dove si è vista una certa esperienza sull’operato di ogni singolo atleta”, aggiunge Benassi, evidenziando i primi segnali positivi arrivati dal gruppo.

L’obiettivo: trasformare le occasioni in risultati

La nuova stagione porta con sé anche la voglia di cancellare qualche rimpianto dello scorso campionato.

L’Avimec Modica vuole infatti presentarsi ai nastri di partenza con una squadra capace di sfruttare meglio le opportunità che si presenteranno durante la stagione.

“Abbiamo a disposizione un gruppo di altissimo spessore, dove ogni singolo atleta ci lascia ben sperare”, sottolinea Benassi. E proprio da questa consapevolezza nasce l’ambizione di fare un ulteriore salto di qualità.

“Se nello scorso campionato abbiamo buttato via qualche occasione che ci è capitata, quest’anno cercheremo di sfruttarla appena avremo l’opportunità”, conclude il vice allenatore.

Lorenzo Caciagli, entusiasmo per la nuova avventura

Tra i volti nuovi dell’Avimec Modica c’è Lorenzo Caciagli, arrivato dall’esperienza con il Galatone. Per il giocatore queste prime due settimane rappresentano già un primo test importante per conoscere ambiente, compagni e metodologia di lavoro.

“Le mie prime sensazioni dopo quasi due settimane di lavoro sono sicuramente positive, perché stiamo lavorando bene e con molta qualità”, racconta Caciagli.

Il nuovo atleta biancoazzurro ha trovato un gruppo nel quale, a suo giudizio, ci sono tutte le condizioni per costruire qualcosa di importante.

“Siamo un bel gruppo, ma il nostro vero valore si vedrà in campo quando sarà ora di fare sul serio”, sottolinea.

“A Modica voglio togliermi tante soddisfazioni”

Caciagli guarda con entusiasmo alla nuova esperienza e considera la tappa modicana particolarmente importante nel proprio percorso.

“Il mio obiettivo principale è togliersi tante belle soddisfazioni e fare bene sia individualmente, sia con la squadra”, afferma il nuovo giocatore dell’Avimec.

Nessuna promessa, dunque, ma tanta voglia di lavorare e di conquistare sul campo la fiducia dei nuovi tifosi. Il suo messaggio finale è semplice e diretto: “Forza Modica”.

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