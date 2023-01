Per la Volley Modica c’è la trasferta di Sabaudia

Ancora una gara in anticipo per l’Avimecc Volley Modica che domani sera alla 19 sarà di scena al “PalaVitaletti” impegnata nella difficile gara contro il sestetto locale della SSD Sabaudia.

La trasferta in terra laziale servirà alla formazione di Giancarlo D’Amico per testare la ritrovata continuità e per cercare di portare a casa altri punti dopo le due vittorie consecutive al tie break ottenute con Marcianise e Bari.

Gara da prendere con le dovute precauzioni e da giocare con la massima attenzione perchè Sabaudia ultimamente ha dati segni di “rinascita” e vorrà sfruttare il fattore campo per conquistare punti e risalire la china in graduatoria.

“Se qualche giorno fa dicevo che vincere aiuta a vincere – spiega coach Giancarlo D’Amico – ora trovare la continuità dei risultati in questa fase è per noi di vitale importanza se il nostro sogno è quello di scalare la classifica. A Sabaudia ci attende un’altra trasferta ostica dalla quale tornare con punti importanti significherà che abbiamo imboccato la strada giusta. Avremo di fronte un roster che nell’ultimo mese ha trovato un nuovo equilibrio e che già nella gara di andata al “PalaRizza” ci aveva creato qualche affanno. Spero di continuare ad avere una ricezione – attacco fluida e, partendo dalla battuta continuare a raccogliere punti importanti dalla fase break. Dobbiamo cercare di vivere le difficoltà che incontreremo durante il match con lo stesso spirito con il quale abbiamo affrontato il tie break contro Bari, dove siamo stati cinici e poco fallosi nei momenti cruciali.

Credo che – continua-ogni situazione che viviamo ci faccia imparare qualcosa. Contro Bari abbiamo perso un po’ di lucidità in attacco nella fase centrale del terzo set, ma tutto questo è coinciso con le qualità che i nostri avversari di sabato hanno messo nello stesso set, dove la loro battuta e il loro muro ci ha dato parecchio fastidio. Per questo motivo credo che il tie break sia stato il giusto risultato tra due squadre molto simili che hanno giocato ad armi pari. Dopo i due set persi, i miei ragazzi sono stati bravi a uscirne con una vittoria, quando Bari ha dato la sensazione di avere più qualità.

Forse con un pizzico di fortuna in più si poteva fare bottino pieno, ma avere il “PalaRizza” dalla nostra parte ci ha spinto a superare l’ostacolo e a conquistare una vittoria meritata che va festeggiata senza ombre. Domani – conclude Giancarlo D’Amico – mi aspetto l’ennesima prova di orgoglio della mia squadra che si scontrerà contro la voglia di fare punti pesanti contro noi di Sabaudia. Loro lotteranno su ogni pallone come hanno dimostrato a Lecce la settimana scorsa. Forse il bello di questo girone è che ci sono pochi pronostici precisi e che tutte le partite vanno giocate al massimo e senza mai abbassare la guardia e i ritmi di gioco”.