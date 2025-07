Per la prima volta un nido di tartaruga Caretta caretta nella Riserva del Fiume Irminio

Un evento eccezionale per il patrimonio naturale ibleo: nella mattinata di oggi è stato rinvenuto un nido di tartaruga marina Caretta caretta all’interno della Riserva Naturale Speciale Biologica Macchia Foresta del Fiume Irminio, lungo la costa sud-orientale della Sicilia. È la prima volta che la specie sceglie quest’area protetta per la nidificazione. A darne notizia è il Libero Consorzio.

Il sito, situato su un tratto di spiaggia incontaminato, è stato subito messo in sicurezza dal personale della Riserva, che ha attivato il protocollo previsto in questi casi: delimitazione dell’area, segnaletica informativa e monitoraggio costante in collaborazione con volontari, esperti e la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Attesa per la schiusa a Ferragosto

Il periodo di incubazione delle uova è stimato in circa 50 giorni, il che fa prevedere la schiusa per la settimana di Ferragosto. Un momento delicatissimo, che richiederà la massima attenzione per garantire che i piccoli possano raggiungere il mare in sicurezza, senza interferenze umane o disturbi ambientali.

Appello al rispetto dell’area

Le autorità invitano i cittadini, i turisti e i bagnanti a rispettare le indicazioni sul posto, evitando di avvicinarsi al nido o di disturbare l’area con luci artificiali, rumori o presenze non autorizzate. Anche un piccolo gesto può fare la differenza nella sopravvivenza di queste creature a rischio.

