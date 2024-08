Per la prima volta i bagnini saranno anche nella spiaggia di Punta Pisciotto a Sampieri

La spiaggia di Punta Pisciotto a Sampieri ha recentemente accolto una novità significativa per la sicurezza dei bagnanti: l’installazione di una postazione di Salvamento con torretta, supportata da tre bagnini incaricati dal Comune. Questo intervento, annunciato dal sindaco Mario Marino e dall’assessore alla protezione civile Enzo Giannone, segna la prima volta nella storia in cui il Comune di Scicli ha garantito la presenza di bagnini in questa zona. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di presidio delle spiagge Bandiera Blu, assicurando un mare più sicuro e accessibile per tutti.

Mare senza frontiere a Sampieri e Donnalucata

In parallelo, è stata affrontata la questione dell’installazione dei gazebo a Sampieri e Donnalucata nell’ambito del progetto “Mare senza Frontiere”, promosso dal Libero Consorzio comunale di Ragusa. Alcuni soggetti politici hanno criticato il Comune per non aver posizionato i gazebo direttamente sulla spiaggia. Tuttavia, l’amministrazione ha chiarito che i gazebo sono stati installati nelle aree pavimentate prospicienti le spiagge, seguendo le direttive della ex Provincia Regionale di Ragusa e rispettando le normative di sicurezza. L’installazione sulla sabbia, infatti, richiederebbe calcoli specifici del Genio Civile e l’autorizzazione della Capitaneria, poiché le strutture attuali non sono adatte per essere infisse sulla sabbia e potrebbero diventare pericolose in caso di forte vento.

L’amministrazione comunale sta considerando di prendersi carico dell’installazione di strutture più adeguate e sicure per il prossimo anno. Intanto, la Polizia locale di Scicli ha intensificato i controlli per contrastare l’uso improprio dei gazebo da parte di alcuni utenti della strada che li utilizzano come riparo per i propri veicoli.

Infine, il Comune di Scicli celebra un nuovo record: quest’anno, lungo il litorale sciclitano, sono stati registrati ben 39 accessi ai lidi, estesi su 1000 metri, superando i 600 metri degli anni precedenti. Questo incremento testimonia il crescente successo e l’attrattiva delle spiagge locali.

