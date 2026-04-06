Per la festa di San Giovanni a Vittoria arriverà il cardinale Makrickas

VITTORIA – Un evento di grande rilievo spirituale si prepara a segnare i prossimi festeggiamenti patronali. Il 24 giugno, in occasione delle celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, la Basilica San Giovanni Battista accoglierà la presenza di Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Una visita che assume un significato profondo per l’intera comunità cittadina, inserendosi in un legame spirituale antico e radicato tra la Chiesa Madre di Vittoria e una delle più importanti basiliche papali romane. Un rapporto che, nel tempo, ha contribuito a definire non solo la dimensione religiosa, ma anche quella identitaria della città.

La presenza del Cardinale rappresenta un’occasione di grazia e di rinnovata comunione con la Chiesa di Roma. Un momento che invita i fedeli a riscoprire il valore di una tradizione che affonda le proprie radici nella storia ecclesiale locale e che continua a vivere attraverso la devozione e la partecipazione della comunità.

Particolarmente significativo è anche il richiamo alla devozione mariana, con riferimento alla venerazione della Salus Populi Romani, la cui immagine è custodita e onorata nella Basilica vittoriese. Un elemento che rafforza ulteriormente il filo spirituale che unisce Vittoria a Roma.

L’annuncio è stato accolto con gioia e partecipazione, mentre la comunità si prepara a vivere questo appuntamento con gratitudine e spirito di festa. Un evento che, oltre a impreziosire i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni Battista, contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e il cammino di fede condiviso.

© Riproduzione riservata