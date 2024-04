Per il momento, l’installazione dell’antenna 5G a Modica non ci sarà

Per il momento, l’installazione dell’antenna 5G in via Peppino Impastato a Modica non ci sarà. Si è tenuta ieri presso il TAR di Catania l’udienza cautelare promossa dalla società Inwit S.p.a. contro l’ordinanza del Comune di Modica che bloccava i lavori dell’installazione dell’antenna 5G a Modica, in pieno centro urbano.

Come si ricorderà, la società aveva chiesto di poter proseguire i lavori nonostante l’ordine di sospensione del Comune. Assoutenti si è costituita in giudizio insieme al Comune contro il ricorso della Inwit che ha rinunciato alla richiesta di sospensiva.

Intanto, Assoutenti esprime soddisfazione per aver vinto questa prima battaglia.

L’avvocato Rosario Nigro spiega che occorre maggiore chiarezza nella determinazione dei criteri di installazione 5G, rispettando il territorio e chi lo abita.

“Il caso Modica rappresenta un momento importante di riflessione sulla questione delle installazioni di antenne per il 5G – dice Gabriele Melluso Presidente di Assoutenti Nazionale –. A Modica abbiamo dimostrato che il nostro approccio al tema è costruttivo, infatti non siamo per il NO a prescindere”.

© Riproduzione riservata