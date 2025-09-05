Per i piccoli della Ciavorella basket di Scicli successo al Palaminardi di Ragusa

Al torneo internazionale svoltosi giovedì al Palaminardi di Ragusa succeso per i ragazzini della “Fernando Ciavorella” basket di Scicli. Hanno vinto con le categorie Aquilotti Small ed Esordienti contro le formazioni di Malta e dell’Ad Maiora Ragusa. Vittorie frutto di determinazione, gioco di squadra e spirito di gruppo. “Al di là del risultato sportivo, a rendere speciale la giornata è stato il divertimento dei bambini, veri protagonisti dell’evento – commentano i fratelli Santo ed Alberto Carestia coach entrambi della “Fernando Ciavorella” – in campo si sono visti entusiasmo, energia e voglia di stare insieme, a conferma di quanto il gioco del basket sia prima di tutto un’occasione di crescita e condivisione. I nostri ragazzi si sono distinti non solo per l’impegno tecnico ma anche per l’atteggiamento positivo e il rispetto degli avversari, valori fondamentali nel percorso educativo che la società porta avanti con continuità. E’ stata una giornata di sport vissuta con il sorriso, che apre nel migliore dei modi una nuova stagione all’insegna della passione, del lavoro di squadra e del divertimento”.

