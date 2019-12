Qualità della vita: Ragusa prima in Sicilia ma scende in classifica. Palermo in calo - Ragusa Oggi

Qualità della vita: Ragusa prima in Sicilia ma scende in classifica. Palermo in calo

di Redazione Ragusa Attualità 16 dicembre 2019 9:19

Sicilia in coda e in complessivo peggioramento nella classifica della qualita’ della vita 2019 stilata dal Sole 24 Ore e pubblicata oggi sul quotidiano e sul sito. L’ultima in graduatoria e’ Caltanissetta (nel 2018 era Vibo Valentia), che lo scorso anno si era posizionata al 100esimo posto. La prima delle siciliane si conferma Ragusa, 80esima (era però 73esima nel 2018), seguita da Siracusa (90^, era 82^) e Catania (97^, era 84^). Giù anche Palermo: il capoluogo è ora al 98esimo posto, l’anno scorso era 11 posizioni più su. Poi Messina (100), Trapani (101), Agrigento (102), Enna (104) e, fanalino di coda, Caltanissetta (107).

