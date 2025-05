Pedalino, svolta nella viabilità: si “accende” la circonvallazione

Martedì 13 maggio sono stati ufficialmente consegnati i lavori per l’illuminazione della circonvallazione di Pedalino, in via XXV Aprile. Un’opera attesa dalla comunità locale e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, che ha contestualmente annunciato anche l’apertura di un nuovo sbocco sulla circonvallazione da via Basento, migliorando sensibilmente la viabilità del quartiere.

L’intervento, finanziato con 200 mila euro tramite Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un doppio passo avanti per la sicurezza e la vivibilità della frazione.

