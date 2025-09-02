Paura e sangue a Key Largo: bimbo di 8 anni morso da squalo

Drammatico incidente al largo della costa di Key Largo, in Florida, dove un bambino di 8 anni è stato gravemente ferito da uno squalo mentre faceva snorkeling con la famiglia il giorno del Labor Day.

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Monroe, l’attacco è avvenuto intorno alle 15:24 di lunedì. Il piccolo si trovava in acqua insieme al padre e al fratello quando improvvisamente è stato morso sopra il ginocchio, perdendo una “quantità significativa di sangue”.

Il padre ha subito chiesto aiuto all’equipaggio di una barca di sommozzatori nelle vicinanze, gestita da Horizon Divers, che ha accompagnato la famiglia a Garden Cove Marina. Da lì è stato allertato l’elisoccorso Trauma Star che ha trasferito il bambino al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital di Miami, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono state descritte come “gravi”.

“Il ragazzo ha perso molto sangue e la situazione è apparsa subito critica”, ha dichiarato lo sceriffo Rick Ramsay al Miami Herald, confermando l’operazione chirurgica effettuata nella serata di lunedì. Le autorità, tuttavia, non hanno diffuso ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

L’episodio riaccende l’attenzione sugli incontri ravvicinati con gli squali nelle Florida Keys. Solo a luglio scorso, un uomo di 37 anni era stato morso più volte da uno squalo toro mentre pescava in apnea vicino a una barriera corallina al largo di Key West, riuscendo a sopravvivere all’attacco.

“Si tratta dell’ennesimo caso che conferma come questa zona resti particolarmente esposta a simili episodi”, ha commentato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Le autorità locali invitano residenti e turisti alla prudenza, ricordando che la bellezza delle acque delle Keys convive con i rischi legati alla fauna marina.

