Paura a Modica: donna travolta da auto

La vittima di questo incidente stradale, verificato oggi, è una donna di 67 anni, modicana. E’ stata investita da una utilitaria, una Matiz, mentre attraversava la strada. In prossimità dell’intersezione tra via Risorgimento e via Pietro Floridia, al quartiere Sorda, la donna mentre attraversava la sede stradale è stata investita dal mezzo che l’ha scaraventata a terra.

Sul posto i sanitari del 118 sono intervenuti recuperando il ferito trasferendolo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. La donna avrebbe riportato un trauma cranico ed un trauma facciale. Disposto il suo ricovero in ospedale. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia Locale modicana.

© Riproduzione riservata