Passeggiata della solidarietà. Dal Pisciotto a Costa di Carro: un luogo da amare. Domenica 6 aprile 2025

*Domenica 6 aprile 2025, ore 9.30 – Piazzale Pisciotto Fornace Penna*

Il Lions Club Scicli, in collaborazione con Legambiente Scicli Kiafura e l’Associazione Esplorambiente, invita cittadini e turisti a partecipare alla “Passeggiata della Solidarietà”, un evento che unisce il piacere della scoperta al valore della beneficenza. L’iniziativa, che si terrà domenica 6 aprile 2025 a partire dalle ore 9.30, vedrà il ritrovo dei partecipanti presso il suggestivo Piazzale Pisciotto Fornace Penna, un luogo ricco di storia e bellezza naturale. Un Percorso tra Cultura e Natura

Durante la passeggiata, una guida esperta illustrerà la storia della Fornace, monumento emblematico del territorio, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue origini e sulla sua importanza culturale. Contestualmente, gli esperti di Esplorambiente arricchiranno l’esperienza raccontando le peculiarità ambientali e geologiche del percorso, permettendo ai partecipanti di apprezzare il patrimonio naturale e le caratteristiche uniche di questo tratto del territorio. Un Incontro di Solidarietà e Sostegno

L’iniziativa non è soltanto un momento di svago e conoscenza, ma anche un’importante raccolta fondi. Con un contributo minimo di 10 euro, i fondi raccolti saranno destinati a sostenere due brillanti studenti delle scuole superiori di Scicli, offrendo loro la possibilità di partecipare al programma “Campi e scambi giovanili Lions”. Ad ogni partecipante sarà inoltre offerto uno spuntino e la maglietta della manifestazione, come simbolo di appartenenza e impegno verso la comunità. Come Partecipare

Per maggiori informazioni e per aderire all’evento, è possibile contattare il Lions Club Scicli tramite:

–

*Email:* lionsclubscicli@gmail.com –

*Telefono:* 333 7600157 / 335 7590839

La “Passeggiata della Solidarietà” si propone come un’occasione per riscoprire le bellezze locali, promuovere la conoscenza del territorio e, soprattutto, rafforzare il senso di comunità attraverso un gesto di sostegno concreto. Un invito a camminare insieme per un futuro migliore, con il cuore e lo sguardo rivolto alle ricchezze del nostro territorio.

[image: image.png]



